Falsche Polizisten kassieren jetzt wieder groß ab

„Bitte lassen Sie sich von der möglicherweise am Display ihres Telefons aufscheinenden Nummer der Polizei nicht verunsichern. Ein derartiges Angebot, sich von einer Haftstrafe „freizukaufen“, würde die echte Polizei niemals machen. Lassen Sie sich auch auf keine Diskussionen ein und machen Sie Ihrem Gegenüber entschieden klar, dass Sie auf keine der Forderungen oder Angebote eingehen werden. Und legen Sie umgehend auf, wählen Sie den Notruf 133 und verständigen Sie die richtige Polizei“, rät die Zwettler Bezirkspolizeikommandantin Trappl.