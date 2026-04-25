Gut versorgt durch die Outdoor-Saison

Zeit im Freien kann zum Wohlbefinden beitragen: Bewegung an der frischen Luft bringt den Kreislauf in Schwung und bietet einen Ausgleich zu einem stressigen Alltag. Auch Sonnenlicht kann sich positiv auf die Stimmung auswirken – besonders nach den dunklen Wintermonaten.
Bei längeren Aufenthalten im Freien ist der Körper zudem Umweltfaktoren wie UV-Belastung ausgesetzt.Dabei können freie Radikale entstehen, die im Körper durch antioxidative Schutzmechanismen abgefangen werden.
Bestimmte Mikronährstoffe leisten hierzu einen Beitrag: Vitamin C trägt dazu bei, die Zellen vor oxidativem Stress zu schützen, und unterstützt die normale Funktion des Immunsystems. Zink leistet einen Beitrag für eine normale Immunfunktion und hilft, die natürliche Funktion der Haut zu erhalten. Vitamin D3, das mithilfe von UV-B-Strahlung in der Haut gebildet wird, trägt ebenfalls zur normalen Funktion des Immunsystems bei – seine Bildung hängt jedoch von Faktoren wie Aufenthaltsdauer, Hauttyp und Sonnenschutz ab.
Fazit: Sonne gehört zum Sommer – doch neben äußerem Schutz ist auch die unterstützende Versorgung mit Vitamin C, Zink und Vitamin D3 sinnvoll, um dem Immunsystem bei sommerlicher UV-Belastung zu helfen.
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