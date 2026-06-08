Slalom-Olympiasieger heiratet seine Jugendliebe

Ehefrau Julia gab vor ein paar Jahren ein amüsantes Interview und erklärte dabei: „Er ist anstrengend, er ist einfach zu perfekt. Für sein Abitur hat er hart gearbeitet und nachmittags von 13 bis 19 Uhr ununterbrochen an meinem Schreibtisch im Schlafzimmer gesessen. Wenn er sich etwas in den Kopf gesetzt hat, zieht er das voll durch.“ Sportlich und bei seiner Traumfrau hat sich das jedenfalls bewährt.