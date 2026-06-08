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Ski-Zirkus vertreten

Slalom-Olympiasieger heiratet seine Jugendliebe

Ski Alpin
08.06.2026 12:01
Die Hochzeitsglocken im Skizirkus haben wieder geläutet.
Die Hochzeitsglocken im Skizirkus haben wieder geläutet.(Bild: Christof Birbaumer, Screenshot/Instagram_clement.noel)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Die Hochzeitsglocken im Skizirkus haben wieder geläutet! Clement Noel hat am Wochenende seine Jugendliebe Julia Bonhomme geheiratet. Der Skizirkus war beim großen Fest des Slalom-Olympiasiegers von 2022 gut vertreten. 

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Es ist die vorläufige Krönung einer schönen Liebesgeschichte! Noel und Bonhomme haben sich bereits als Teenager in der Schule kennengelernt. Seit mehr als zehn Jahren sind sie ein Paar und seit dem Wochenende nun auch verheiratet. 

Das Wetter spielte für das Traumpaar an diesem Wochenende auch mit.
Das Wetter spielte für das Traumpaar an diesem Wochenende auch mit.(Bild: Screenshot/Instagram_clement.noel)

Im weißen Porsche unterwegs
Auf Instagram teilte der Slalom-Olympiasieger von 2022 einige Fotos der Hochzeit, der auch bekannte Gesichter aus dem Skizirkus beiwohnten. Darunter etwa AJ Ginnis oder Alexis Pinturault. Auf den Fotos ist etwa zu sehen, wie das Paar im weißen Porsche davonbraust.

Clement Noel und seine Ehefrau Julia nach der Hochzeit.
Clement Noel und seine Ehefrau Julia nach der Hochzeit.(Bild: Screenshot/Instagram_clement.noel)

Ehefrau Julia gab vor ein paar Jahren ein amüsantes Interview und erklärte dabei: „Er ist anstrengend, er ist einfach zu perfekt. Für sein Abitur hat er hart gearbeitet und nachmittags von 13 bis 19 Uhr ununterbrochen an meinem Schreibtisch im Schlafzimmer gesessen. Wenn er sich etwas in den Kopf gesetzt hat, zieht er das voll durch.“ Sportlich und bei seiner Traumfrau hat sich das jedenfalls bewährt. 

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