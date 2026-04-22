Schüler wurden zu Lebensrettern von Seniorin

Beherzt halfen Schüler des Caritas-Pflegezentrums Gaming (Bezirk Scheibbs), als eine 89-Jährige in Zell am See (Salzburg) einen Herzinfarkt erlitten hat.
Zu Lebensrettern wurden Schüler des Bildungszentrums für Gesundheits- und Sozialberufe Gaming der Caritas. Die jungen Frauen und Männer verbrachten im Rahmen ihrer Wintersportwoche gerade eine fröhliche Zeit, als es zu einer äußerst ernsten Situation im Hallenbad von Zell am See kam.
Seniorin ging plötzlich unter
Eine 89-jährige Frau erlitt einen Atem- und Kreislauf-Stillstand und ging plötzlich im Becken unter. Die Schüler der 2. Klassen der Höheren Lehranstalt für Pflege und Sozialbetreuung und der Fachschule für Sozialberufe des Caritas Bildungszentrums Gaming zeigten daraufhin Courage und Einsatz. Sie reagierten sofort und professionell. Die jungen Menschen schätzten die Situation absolut richtig ein, begannen sogleich mit der Reanimation und legten auch Defipads an.
„Ihr rasches und kompetentes Handeln hat maßgeblich dazu beigetragen, dass Stefanie Schuchter überlebt hat. Vor Ostern überbrachte die Tochter der Schule die gute Nachricht, dass sich ihre Mutter bereits auf dem Weg der Besserung befindet und bald das Krankenhaus verlassen kann“, erzählt Harald Bogenreiter, Klassenvorstand der 2 HLPS.
Auf dem Weg der Besserung
Nun gab es bei einem gemeinsamen Videotelefonat ein Wiedersehen. „Meine Mama hat nach der Operation auch noch eine Lungenentzündung überstehen müssen. Ein Brief von ihren Rettern hat ihr neuen Lebenswillen gegeben“, bedankte sich Sohn Arthur Schuchter. Auch Caritas-Direktor Hannes Ziselsberger und Mag. Helmuth Sturm, Leiter Abteilung Schulen & Kindergärten des Landes Niederösterreich bedankten sich vor Ort bei den Schülern und brachten neben großem Lob und Anerkennung auch Caritas T-Shirts mit der Aufschrift „Herzensmensch“ mit. „Eine Auszeichnung, die ihnen absolut gebührt und die sie lange an ihre lebensrettende Hilfe erinnern soll“, meinten die beiden.
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