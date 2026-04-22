Schüler wurden zu Lebensrettern von Seniorin

Auf dem Weg der Besserung

Nun gab es bei einem gemeinsamen Videotelefonat ein Wiedersehen. „Meine Mama hat nach der Operation auch noch eine Lungenentzündung überstehen müssen. Ein Brief von ihren Rettern hat ihr neuen Lebenswillen gegeben“, bedankte sich Sohn Arthur Schuchter. Auch Caritas-Direktor Hannes Ziselsberger und Mag. Helmuth Sturm, Leiter Abteilung Schulen & Kindergärten des Landes Niederösterreich bedankten sich vor Ort bei den Schülern und brachten neben großem Lob und Anerkennung auch Caritas T-Shirts mit der Aufschrift „Herzensmensch“ mit. „Eine Auszeichnung, die ihnen absolut gebührt und die sie lange an ihre lebensrettende Hilfe erinnern soll“, meinten die beiden.