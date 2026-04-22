FIFA startet weitere Verkaufsphase für WM-Tickets

Genau 50 Tage vor dem Start der Fußball-WM in den USA, Kanada und Mexiko (11. Juni bis 19. Juli) gibt die FIFA ein neues Ticketkontingent frei. Wie der Fußball-Weltverband mitteilte, können Fans am Mittwoch ab 17.00 Uhr (MESZ) auf FIFA.com/tickets Eintrittskarten für alle 104 WM-Spiele erwerben.