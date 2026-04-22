FIFA startet weitere Verkaufsphase für WM-Tickets

Genau 50 Tage vor dem Start der Fußball-WM in den USA, Kanada und Mexiko (11. Juni bis 19. Juli) gibt die FIFA ein neues Ticketkontingent frei. Wie der Fußball-Weltverband mitteilte, können Fans am Mittwoch ab 17.00 Uhr (MESZ) auf FIFA.com/tickets Eintrittskarten für alle 104 WM-Spiele erwerben.
Bisher seien mehr als fünf Millionen Tickets verkauft worden. Laut FIFA werden je nach Spiel Karten in den Kategorien 1 bis 3 sowie Sitzplätze in der vordersten Reihe angeboten.
Das zusätzliche Ticketangebot erfolge im Rahmen der Last-Minute-Verkaufsphase, in der Fans bis Turnierende Tickets bestellen können. Bis zum Endspiel am 19. Juli werden laufend weitere Tickets je nach Verfügbarkeit angeboten, hieß es. Österreichs Fußball-Nationalteam trifft in der Gruppenphase auf Argentinien, Algerien und Jordanien.
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