Kendall Jenner sorgt im XXS-Bikini für Aufsehen

Auch Topmodels wie Kendall Jenner haben am Wochenende noch einmal die letzten Sonnenstunden im Sommer genossen. Stilecht im Bikini, versteht sich. Und zwar ganz nach dem Motto: Weniger ist mehr!
„Sonntag“, schrieb Kendall Jenner schlicht auf Instagram und veröffentlichte dazu eine Reihe von Bildern. Darauf zu sehen unter anderem ein Blick aufs Meer, italienisches Foccacia und Schüsselchen voller reifer Tomaten.
Aufreizende Überraschung
Unter die eher harmlosen Aufnahmen mischte sich für die Fans aber auch eine reichlich aufreizende Überraschung!
Ein Foto zeigt nämlich die wohlgeformte Kehrseite der 29-Jährigen, die in einem Bikini-Höschen steckt, das wirklich äußerst knapp bemessen ist. Ein Hingucker-Schnappschuss, der die Fans ins Schwitzen bringt.
Kein Wunder, dass sich neben dem Posting umgehend zahlreiche Kommentare ansammelten. „Unwirkliche und hinreißende Kendall“, schwärmte ein Fan etwa. „Einfach immer wunderschön“, ein anderer.
Kendall und Heidi als Bikini-Models
Ob das Bikini-Höschen aus der Kollektion von Calzedonia stammt, das verriet Jenner nicht. Für die italienische Wäschemarke rekelte sich die Halbschwester von Kim Kardashian nämlich in diesem Jahr mehrfach in sexy Zweiteilern vor der Kamera.
Etwas, das sie übrigens mit Heidi Klum gemeinsam hat. Denn auch die 52-Jährige sorgte heuer mit Bikini-Werbung für jede Menge Herzrasen bei ihren Fans.
