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Tolle Preise zum Kinostart von „Normal“ gewinnen

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10.04.2026 16:06
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Am 16. April kommt der Actionfilm „Normal“ in die heimischen Kino und bringt neben den klassischen Actionszenen auch ganz viel schwarzen Humor mit sich. Zum Kinostart verlost die „Krone“ tolle Preise. 

Eigentlich sollte die vorübergehende Versetzung in die verschlafene Kleinstadt Normal für Sheriff Ulysses (Bob Odenkirk) eine willkommene Auszeit von Eheproblemen und beruflichen Rückschlägen sein. Doch als ein misslungener Banküberfall die trügerische Ruhe der Stadt durcheinanderbringt, wird schnell klar, dass die Bewohner weit mehr zu verbergen haben, als zunächst angenommen. Ulysses merkt plötzlich: Diese Kleinstadt ist alles andere als „normal“...

(Bild: © 2026 LEONINE Studios / Constantin Film Österreich)
(Bild: © 2026 LEONINE Studios / Constantin Film Österreich)
(Bild: © 2026 LEONINE Studios / Constantin Film Österreich)

Kein klassischer Actionfilm
Mit „Normal“ liefert Regisseur Ben Wheatley einen kompromisslosen Actionfilm, der sich nicht in eine klassische Schublade stecken lässt. Zwischen Neo-Western, Thriller und schwarzer Komödie entfaltet sich eine Geschichte, die langsam beginnt, dann aber zunehmend an Tempo und Härte gewinnt. Vor allem Bob Odenkirk überzeugt einmal mehr als unscheinbarer Mann, der über sich hinauswächst – trocken, zynisch und jederzeit glaubwürdig.

Mitmachen und gewinnen
Die „Krone“ verlost anlässlich des Kinostarts am 16. April ein actiongeladenes Kinopaket bestehend aus 1x2 Kinogutscheinen sowie einem Beginner Schießkurs bei ESA Austria. Im ESA Austria Beginner Kurs Pistole & Karabiner 0 lernst Du den sicheren, kompetenten Umgang mit einer Schusswaffe. Die Instruktoren erklären die Sicherheitsregeln und zeigen Dir die Basics der richtigen Waffenhandhabung, damit Du genau ins Ziel triffst. Du brauchst keine Vorerfahrung und auch keine eigene Waffe, um teilzunehmen.*

*Eine Person mit aufrechtem Waffenverbot darf nicht am Kurs teilnehmen. Personen unter 18 ...
*Eine Person mit aufrechtem Waffenverbot darf nicht am Kurs teilnehmen. Personen unter 18 Jahren dürfen nur im Beisein des Erziehungsberechtigten am Kurs teilnehmen. Ein Erziehungsberechtigter müsste dann den Kurs buchen. Personen, die sich fahrlässig verhalten, können vom Instruktor jederzeit vom Platz verwiesen werden, in dem Fall gibt es keine Erstattung der Kursgebühren.(Bild: ESA)

Zusätzlich werden auch noch 1x2 Kinogutscheine verlost. Teilnahmeschluss ist der 16. April, 09:00 Uhr. 

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