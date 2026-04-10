Tolle Preise zum Kinostart von „Normal“ gewinnen

*Eine Person mit aufrechtem Waffenverbot darf nicht am Kurs teilnehmen. Personen unter 18 Jahren dürfen nur im Beisein des Erziehungsberechtigten am Kurs teilnehmen. Ein Erziehungsberechtigter müsste dann den Kurs buchen. Personen, die sich fahrlässig verhalten, können vom Instruktor jederzeit vom Platz verwiesen werden, in dem Fall gibt es keine Erstattung der Kursgebühren. (Bild: ESA)