Start-Up-Bewerb: Sieger saß selbst in der Jury

Hälfte vom Preisgeld noch übrig

Bürgermeister Peter Molnar verteidigt den ersten Start-Up-Ansiedlungsbewerb der Stadt und spricht von einem großen Erfolg. Es habe 21 Einreichungen für junges, innovatives Unternehmertum gegeben, bislang sei aber nur die Hälfte des Preisgelds an fünf Gewinner ausbezahlt worden. Die andere Hälfte sei vor allem für Ansiedlungen direkt in der neuen Begegnungszone in der Unteren Landstraße verwendet werden.

„Keine räumliche Einschränkung“

Horst Berger vom Stadtmarketing, das den Bewerb abwickelt, spricht von einem Wettbewerb, der ordnungsgemäß, transparent und nach klar definierten Kriterien durchgeführt worden sei. „Er richtete sich – wie in den Teilnahmebedingungen festgelegt – an den gesamten Altstadtkern von Krems. Der werbliche Schwerpunkt auf der Unteren Landstraße diente lediglich dazu, diesen Bereich besonders hervorzuheben, stellte aber keine räumliche Einschränkung dar“, betont Berger.