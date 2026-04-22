Glut, Fleischeslust und Gemüse: So grillt NÖ

Eine brandheiße Grillstudie zeigt klar: Ohne Fleischeslust läuft im Sommer gar nichts. Dabei geht es um „Ruhm oder Ruß“.
Sobald die Temperaturen steigen, beginnt zwischen Mostviertel und Marchfeld die Hochsaison am Rost. Laut saftiger Recherche greifen 95 Prozent der Niederösterreicher im Sommer zur Grillzange! Und rund ein Viertel davon sogar jede Woche. „Da bleibt kaum ein Tag ohne verführerischem Duft und Rauchzeichen“, so Gewürz-Gourmet Erwin Kotanyi aus Wolkersdorf.
Würstel top, gefolgt von Gemüse
Am Grill selbst tut sich heuer aber Überraschendes: Die Würstel bleiben mit 77 Prozent zwar unangefochtene Klassiker, doch dicht dahinter hat sich das Gemüse mit starken 74 Prozent auf Platz zwei geschoben. Geflügel folgt mit 72 Prozent, während Qualität, Geschmack und ein vernünftiger Preis immer stärker entscheiden, was auf den Teller kommt. Und die Steaks? Die gehören natürlich weiterhin zum fixen Inventar jeder ordentlichen Grillrunde – saftig, kräftig gewürzt und meist der heimliche Star am Rost. Gerade hier zeigt sich, wie sehr die Niederösterreicher auf Qualität achten: gutes Fleisch, die richtige Marinade und ein Gefühl für den perfekten Garpunkt entscheiden über Ruhm oder Ruß.
Doch Grillen ist in Niederösterreich mehr als bloße Nahrungsaufnahme. Für fast die Hälfte ist es pure Lebensfreude – eine kleine Flucht aus dem Alltag, bei der Familie und Freunde zusammenrücken. Und wie es sich für ein echtes Sommer-Ritual gehört, wird auch experimentiert: Vom offenen Feuer bis zum „Fire“n“Smoke“-Trend oder sogar Zero-Waste-Grillen reicht die Palette. Hauptsache, es zischt.
Auffällig: Am Grill herrscht Teamgeist. Da gibt’s den selbst ernannten Grillmeister, den stillen Beilagen-König und den, der hauptsächlich fürs Kaltgetränk zuständig ist – jeder kennt seine Rolle, und keiner will sie tauschen.
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