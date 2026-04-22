Glut, Fleischeslust und Gemüse: So grillt NÖ

Würstel top, gefolgt von Gemüse

Am Grill selbst tut sich heuer aber Überraschendes: Die Würstel bleiben mit 77 Prozent zwar unangefochtene Klassiker, doch dicht dahinter hat sich das Gemüse mit starken 74 Prozent auf Platz zwei geschoben. Geflügel folgt mit 72 Prozent, während Qualität, Geschmack und ein vernünftiger Preis immer stärker entscheiden, was auf den Teller kommt. Und die Steaks? Die gehören natürlich weiterhin zum fixen Inventar jeder ordentlichen Grillrunde – saftig, kräftig gewürzt und meist der heimliche Star am Rost. Gerade hier zeigt sich, wie sehr die Niederösterreicher auf Qualität achten: gutes Fleisch, die richtige Marinade und ein Gefühl für den perfekten Garpunkt entscheiden über Ruhm oder Ruß.