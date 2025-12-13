Geissens haben Bodyguards auf ihrem Grundstück

Täter noch nicht ausgeforscht

Sie haben demnach Angst, ein weiteres Mal überfallen zu werden. Die zweifache Mutter Carmen überlegt bereits, in Therapie zu gehen. „Ich dachte, dass ich sterbe“, blickt sie auf die Nacht im Juni zurück. Wie berichtet, erbeuteten die Täter damals Schmuck und Handtaschen im Wert von knapp 200.000 Euro. Robert Geiss wurde mit einer Waffe bedroht und in die Rippen getreten, Carmen Geiss wurde gewürgt, erlitt Verletzungen am Kinn und Kehlkopf.