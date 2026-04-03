Rätsel um 105 Quadratmeter am Traunsee ist gelöst

Rechtliche Schritte

Laut dem Stadtchef seien auch die Hausbesitzer über das Vorpreschen des Gemeinderats verärgert. Sie sollen über rechtliche Schritte nachdenken. Simmer kontert: „Als Gemeinderat ist es mein Recht, zu fragen und zu prüfen. Ich habe vor dem öffentlichen Gemeinderat auch versucht, am Amt Informationen zu erhalten, bekam sie aber nicht.“ Er bleibe bei seiner Meinung, dass am Wohnobjekt noch immer einiges seltsam sei. „Das Haus schaut größer aus als in den Planunterlagen, der Abstand zur Straße und zum Nachbargrundstück kommt mir zu klein vor. Außerdem war die Vorgabe, die Zufahrtsstraße in den ursprünglichen Zustand bringen zu müssen – das wären dann Stöckelpflaster. Es wurde aber asphaltiert, meiner Meinung nach passt es auch nicht in das Stadtbild.“