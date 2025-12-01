Wie Yeliz und Jimi versuchen, eine Familie zu sein

In „Yeliz & Jimi – We Are Family?!“ kann man ab Dienstag auf Sky die Reality-TV-Stars und Promi-Sternchen Yeliz Koç und Jimi Blue Ochsenknecht beim Versuch begleiten, nach einer frühen Trennung und dramatischen Ereignissen eine Familie zu sein. Das Vorhaben ist begleitet von tragikomischen und noch viel mehr tragischen Momenten.
Mehrmals wird es richtig emotional bei Yeliz Koç, wenn die Sprache auf ihren Ex-Freund Jimi Blue Ochsenknecht, Vater der gemeinsamen Tochter Snow, fällt: „Er war dreieinhalb Jahre lang gar kein Vater. Wenn der noch einmal geht, braucht er nicht wiederzukommen“ oder „Ich lasse meine Tochter nicht mit Jimi alleine“. Willkommen in der schräg-kaputten Welt der Reality-Stars.
Auf großer Häfn-Tour
Unter dem Namen „Yeliz & Jimi – We Are Family?!“ begleitet der Streaming-Anbieter Sky das einstige Skandalpaar in vier Folgen (zwei ab 2.12., zwei ab 9.12.) beim Versuch, familiäre Normalität walten zu lassen. Die beiden trennten sich während Koç’ Schwangerschaft 2021 schlagzeilenträchtig, danach war Jimi Blue wegen einer nicht bezahlten Hotelrechnung in Tirol (wir berichteten ausführlich) auf deutscher Häfn-Tour und musste bis zum Prozessende in Österreich bleiben.
Nicht die besten Voraussetzungen, um nach mehr als drei Jahren Abwesenheit plötzlich doch den Vater zu geben. Dass das überhaupt möglich ist, verdankt er der Kindsmutter, die einen Teil seiner Kaution bezahlte und Jimi wieder ins gemeinsame Leben ließ.
„Mir ist klar, dass das meine letzte Chance ist“, sagt dieser, „ich kann die verlorene Zeit nicht aufholen, aber die Zeit ab jetzt besser machen.“ Doch Obacht: Auch Koç steht halb im Kriminal.
Tragisch bis schockierend
Im steirischen Passail sieht man Vater und Tochter beim Ponystreicheln, in Deutschland bei einer Koç-Familienfeier, oder bei einem Tattoo-Termin, weil Jimi Blue das Schneeflocken-Tattoo seiner Snow überstechen ließ. Die Suche nach der Vaterrolle eines vom Erwachsenenleben heillos überforderten 33-Jährigen ist nur selten witzig, viel öfter aber tragisch und schockierend.
