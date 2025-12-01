Wie Yeliz und Jimi versuchen, eine Familie zu sein

Auf großer Häfn-Tour

Unter dem Namen „Yeliz & Jimi – We Are Family?!“ begleitet der Streaming-Anbieter Sky das einstige Skandalpaar in vier Folgen (zwei ab 2.12., zwei ab 9.12.) beim Versuch, familiäre Normalität walten zu lassen. Die beiden trennten sich während Koç’ Schwangerschaft 2021 schlagzeilenträchtig, danach war Jimi Blue wegen einer nicht bezahlten Hotelrechnung in Tirol (wir berichteten ausführlich) auf deutscher Häfn-Tour und musste bis zum Prozessende in Österreich bleiben.