Polizei zeigt bei Zweirad-Sündern kein Pardon

Neben der Aufklärung und der Sensibilisierung durch die Schwerpunktkontrollen erhofft man sich bei Exekutive und Politik durch die Novelle der Straßenverkehrsordnung Fortschritte. Ab 1. Mai müssen E-Scooter beispielsweise mit Blinker ausgestattet sein, für Jugendliche bis zum 16. Geburtstag gilt dann Helmpflicht (für E-Bikes bis zum 14. Geburtstag), das Mitfahren eines Zweiten ist nicht mehr erlaubt, das Alkohollimit sinkt von 0,8 auf 0,5 Promille. E-Mopeds gelten zudem ab 1. Oktober als Kraftfahrzeuge und müssen runter von den Radwegen.