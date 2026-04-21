Gemeinden: Gemeinsamer Ärger über Umsatzsteuer

Geld der Steuerzahler sparen

„Gemeindekooperationen wie etwa die Zusammenlegung von Bauhöfen sind ein wichtiger Schritt im Sinne der Steuerzahler. Durch gemeinsame Beschaffungen, effizient eingesetzte Maschinen und klare Aufgabenverteilung können wir Kosten senken und gleichzeitig die Qualität unserer Leistungen weiter verbessern. Derzeit arbeiten wir getrennt, obwohl eine engere Zusammenarbeit klare Vorteile bringen würde. Wenn wir an starren Strukturen festhalten, führt das am Ende zu unnötigen Mehrkosten für die öffentliche Hand“, betonen die beiden Bürgermeister.