Siloballen angeknabbert: Bauer erschießt Hirsch

Der Abschuss soll sich laut Polizei so zugetragen haben: Der Verdächtige (59) soll mit seinem Neffen (26) in der Nacht auf Samstag dem „bösen“ Hirschen aufgelauert haben. Um 0.15 Uhr soll der Bauer trotz Schonzeit abgedrückt und den etwa sechsjährigen Hirschen im Wert von 4000 Euro erlegt haben. Ein Nachbar - er ist auch der Jagdpächter - hörte den Schuss, hielt Nachschau und fand den Hirsch samt den beiden Verdächtigen. Er rief die Polizei.



Onkel und Sohn sind selbst Jäger

Der 59-Jährige und sein Neffe haben beide - zumindest bisher - gültigen Jagdkarten mit einer Ausgeherlaubnis, wenn auch für einen anderen Bezirk. Bei einer Hausdurchsuchung durch mehrere Streifen wurden acht legal besessene Schusswaffen, insgesamt drei Schalldämpfer und viel Munition sichergestellt. Gegen den 59-Jährigen wurde ein vorläufiges Waffenverbot ausgesprochen.