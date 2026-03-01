Vorteilswelt
Nachbar rief Polizei

Siloballen angeknabbert: Bauer erschießt Hirsch

Oberösterreich
01.03.2026 14:10
Symbobild(Bild: Handler Wolfgang)
Porträt von Christoph Gantner
Von Christoph Gantner

Weil ihm ein lästiger Hirsch regelmäßig Siloballen aufriss und Zäune anknabberte, soll ein Bauer und Jäger (59) in St. Wolfgang zum Wilderer geworden sein. Ihm wird vorgeworfen, am Samstag, um 0.154 Uhr das Wild erschossen zu haben - mitten in der Schonzeit. Ein Nachbar rief die Polizei. 

Der Abschuss soll sich laut Polizei so zugetragen haben: Der Verdächtige (59) soll mit seinem Neffen (26) in der Nacht auf Samstag dem „bösen“ Hirschen aufgelauert haben.  Um 0.15 Uhr soll der Bauer trotz Schonzeit abgedrückt und den etwa sechsjährigen Hirschen im Wert von 4000 Euro erlegt haben. Ein Nachbar - er ist auch der Jagdpächter - hörte den Schuss, hielt Nachschau und fand den Hirsch samt den beiden Verdächtigen. Er rief die Polizei.

Onkel und Sohn sind selbst Jäger
Der 59-Jährige und sein Neffe haben beide - zumindest bisher - gültigen Jagdkarten mit einer Ausgeherlaubnis, wenn auch für einen anderen Bezirk. Bei einer Hausdurchsuchung durch mehrere Streifen wurden acht legal besessene Schusswaffen, insgesamt drei Schalldämpfer und viel Munition sichergestellt. Gegen den 59-Jährigen wurde ein vorläufiges Waffenverbot ausgesprochen.

Ich bin seit 13 Jahren Bezirksjägermeister, aber so ein Fall von Selbstjustiz ist mir noch nie untergekommen.

Der Gmundner Bezirksjägermeister Johann Enichlmair

„Es geht um drei Vorwürfe: Eingriff in fremdes Jagdrecht, Schonzeitverletzung und Schuss zur Nachtzeit auf Schalenwild - das ist grundsätzlich verboten“, sagt der Gmundner Bezirksjägermeister Johann Enichlmair. „Ich bin seitt 13 Jahren Bezirksjägermeister, aber so ein Fall von Selbstjustiz ist mir noch nie untergekommen. Der übliche Weg wäre, den Schaden durch Wildverbiss der Jagdgesellschaft zu melden, die sich dann darum kümmern muss.“

„Jagdgesellschaft hat nichts unternommen“
In der Einvernahme gab der 58-jährige Verdächtige an, er habe den Wildverbiss zwar der Jagdgesellschaft gemeldet, dieser habe aber nichts unternommen - darum griff er selbst zur Büchse.


