Jetzt ist Zeckenzeit: Sind Sie gegen FSME geimpft?

Die damit verbundene Infektionskrankheit hat es in sich. Oft verläuft sie nur mit grippeähnlichen Symptomen – immer wieder kommt es aber zu Hirnhaut- oder Gehirnentzündungen, die höchst gefährlich sind. „Wir empfehlen, sich impfen zu lassen, bevor die Zecken so richtig aktiv sind“, sagt Cartellieri, die als ärztliche Leiterin in der Impfstelle arbeitet.