Forscher fanden Ursache für FSME-Anfälligkeit

Österreichweit werden jährlich etwa 100 bis 200 FSME-Fälle registriert. Von jenen Erwachsenen, die wegen der kombinierten Entzündung der Hirnhäute (Meningitis) und des Gehirngewebes (Enzephalitis) im Krankenhaus behandelt werden müssen, zeigt etwa die Hälfte bei der Entlassung eine inkomplette Heilung. Ein Zehntel erleidet während des stationären Aufenthaltes die Lähmung einer Extremität, die Sterblichkeit liegt bei etwa einem Prozent. Die Frühsommer-Meningoenzephalitis wird vor allem durch den Stich einer infizierten Zecke übertragen, auch der Verzehr von Rohmilchprodukten kann zu einer Virusübertragung führen. Mögliche Symptome sind Erbrechen, Schwindel, Kopfschmerzen, Fieber, Konzentrations- und Gehstörungen. Eine ursächliche Behandlung gibt es nicht.