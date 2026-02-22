Vorteilswelt
Tödlicher Pkw-Unfall: „Wärst du bloß noch hier“

Salzburg
22.02.2026 08:00
Benedikt Schmidhuber (31) verunglückte am 8. Februar bei einem Autounfall tödlich. Zurück
Benedikt Schmidhuber (31) verunglückte am 8. Februar bei einem Autounfall tödlich. Zurück blieben seine Ehefrau Hannah und die beiden Kinder Florentina (4) und Felipa (3).(Bild: Markus Tschepp)
Porträt von Nikolaus Klinger
Von Nikolaus Klinger

Mit einem Schlag war alles anders! Wie aus dem Nichts verlor eine Salzburger Familie ihren Mann und Vater – er kam bei einem Verkehrsunfall ums Leben. Jetzt steht man vor schier unzähligen Herausforderungen – die „Krone“ will helfen und hofft auf die Unterstützung der Leser. . . 

„Benedikt war ein extrem guter Mensch, ein toller Papa.“ Hannah Schmidhuber spricht mit fester Stimme, während sie auf die weiße Wand ihrer Wohnung in Salzburg-Gnigl schaut. Unzählige Fotos hängen dort – von ihren beiden Kindern, sich selbst und ihrem Ehemann. „Wir waren eine tolle Familie, auch wenn wir zuletzt unsere Probleme hatten“, betont die zweifache Mutter. Doch all die Widrigkeiten und Streitereien sind mittlerweile nichtig. Benedikt Schmidhuber lebt nicht mehr. Sein Auto überschlug sich an einem Februarmorgen auf der Westautobahn (A1) bei Eugendorf. Der 31-Jährige verstarb an Ort und Stelle.

(Symbolbild)
Auf Westautobahn
Nach Pkw-Überschlag: Lenker (31) verstorben
08.02.2026

Tochter wollte eine Woche lang nichts essen
„Als ich meinen Kindern sagen musste, dass ihr Papa nie wieder zurück kommen wird, war das der schwierigste Moment in meinem Leben“, sagt Schmidhuber. Knapp drei Wochen später ist an einen geregelten Alltag längst noch nicht zu denken. „Ich funktioniere einfach“, sagt Mama Hannah. Ihre Töchter Florentina (4) und Felipa (3) gehen derzeit nicht in den Kindergarten. „Felipa hängt derzeit besonders an mir, sie hat jetzt sicher eine Woche lang nichts gegessen. Sie ist schon schwach und sieht immer so traurig aus.“

Tochter Felipa (3) nimmt der Tod ihres Papas besonders mit
Tochter Felipa (3) nimmt der Tod ihres Papas besonders mit(Bild: Markus Tschepp)

Unterstützung bekommt die junge Mutter von Familie und Freunden. Trost und Kraft gibt ihr auch die digitale Welt. Schmidhuber geht offen mit ihrer Situation um, teilt ihr Schicksal auf Instagram und Facebook öffentlichkeitswirksam. „Das taugt mir und hilft mir beim Verarbeiten des Ganzen“, ist sie sich sicher. Zeilen wie „Ich wünschte so sehr, dass du noch hier wärst“ gibt es dort zu lesen.

Bitte helfen auch Sie!

Liebe Leserinnen und Leser! Wenn Sie helfen möchten, spenden Sie bitte unter dem Kennwort „Hannah“ auf unser „Krone“-Sonderkonto beim Raiffeisenverband Salzburg:

IBAN: AT21 3500 0000 1609 0003; BIC: RVSAAT2S 

Ihre Spenden sind vollkommen steuerlich absetzbar! Allfällige Spenden, die nach einem Zeitraum von zwei Monaten nach Erscheinen dieses Artikels am Konto einlangen, können seitens des Vereins auch für andere Hilfsaktionen verwendet werden.

Baufirma des Mannes schlitterte in die Insolvenz
Offen gibt sich die Salzburgerin auch zu den Beziehungsproblemen mit ihrem verstorbenen Mann. „Wir waren zehn Jahre zusammen, fünf Jahre verheiratet. Das Finanzielle hat uns zwischenmenschlich entzweit“, sagt die Witwe. Vier Tage vor seinem Tod musste Schmidhuber mit seiner Baufirma Insolvenz anmelden. „Er war zu gutmütig, hat zu vielen Menschen vertraut. Das ist ihm zum Verhängnis geworden“, meint die Mutter. Bereits im November zog sie samt der Kinder aus dem gemeinsamen Haus aus, bezog eine kleinere Wohnung: „Eine Trennung auf Zeit, wir hätten das alles wieder hinbekommen. Wir waren auch bei der Paarberatung.“

Unzählige Familienfotos sind in der Wohnung zu finden
Unzählige Familienfotos sind in der Wohnung zu finden(Bild: Markus Tschepp)

Mutter steht vor großen finanziellen Hürden
Nun muss sich Schmidhuber mit ganz anderen Problemen herumschlagen. Die Kosten für das Begräbnis, die Miete für die Wohnung, der Kredit für das gemeinsame Haus – all das muss die Mutter jetzt alleine stemmen. Unklar ist noch, wie sehr sie die Insolvenz der Baufirma ihres toten Mannes treffen wird.

Die „Krone“ will die junge Familie in ihren dunkelsten Stunden unterstützen – und setzt dabei auf die Hilfe ihrer Leser. Die Aktion „Krone hilft“ hat ein Spendenkonto eingerichtet. Jeder Cent und jeder Euro gehen eins zu eins an Hannah Schmidhuber und ihre beiden Kinder weiter.

Salzburg
22.02.2026 08:00
Salzburg

