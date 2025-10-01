Die Beatsteaks im Rockhouse: Mehr als „well done“!

30 Jahre und kein bisschen leise! Die Rock-Veteranen Beatsteaks machten Halt in Salzburg und bewiesen eindrucksvoll, dass sie nach alle der Zeit nichts an Energie und Charme eingebüßt haben.
„Lasst uns so tun, als ob Wochenende wäre!“ Schon vom Start weg machte Frontmann Arnim Teutoburg-Weiß klar, was er von den Zusehern im ausverkauften Saal des Salzburger Rockhouse erwartete. Ekstase statt Verschnaufpause, Mitgrölen statt bedächtig zuhören – das ist das Motto bei jedem Konzert der Berliner Rockkombo Beatsteaks. Und das oft als verhalten verschriene Salzburger Publikum enttäuschte nicht und gab auch am Donnerstagabend Vollgas.
Fast zwei Stunden Vollgas zum runden Geburtstag
Die Beatsteaks gehören neben den Veteranen Die Ärzte und Die Toten Hosen zu den kommerziell erfolgreichsten deutschsprachigen Rockbands. In diesem Jahr feiern die Berliner ihr 30-jähries Bühnenjubiläum und spielen hierfür auch in kleineren Hallen. Ganz so, wie zum Beginn ihrer Karriere. Die Karten für ihr Salzburg-Gastspiel waren daher binnen kürzester Zeit allesamt vergriffen.
Zur Geburtstagsfeier im Rockhouse hatten die Beatsteaks aus neuen Nummern, B-Seiten und bekannten Klassikern im Gepäck. Auch die ein oder andere Cover-Version im typischen Beatsteaks-Stil durfte da selbstredend nicht fehlen.
In den knapp 110 Minuten zeigten die Mannen einmal mehr ihre Vielseitigkeit, schafften mühelos den Spagat zwischen elektronisch angehauchten und punkig-rockigen Klängen. Mit ihrer immer noch erstaunlich jungen Energie zogen sie die Feiermeute in ihren Bann.
Und bei ihren beiden größten Hits „I Don“t Care As Long As You Sing“ und „Hand in Hand“ war die Stimmung am Siedepunkt. „Salzburg, I love you“, meinte da auch Teutoburg-Weiß anerkennend.
