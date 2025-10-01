Die Beatsteaks im Rockhouse: Mehr als „well done“!

„Lasst uns so tun, als ob Wochenende wäre!“ Schon vom Start weg machte Frontmann Arnim Teutoburg-Weiß klar, was er von den Zusehern im ausverkauften Saal des Salzburger Rockhouse erwartete. Ekstase statt Verschnaufpause, Mitgrölen statt bedächtig zuhören – das ist das Motto bei jedem Konzert der Berliner Rockkombo Beatsteaks. Und das oft als verhalten verschriene Salzburger Publikum enttäuschte nicht und gab auch am Donnerstagabend Vollgas.