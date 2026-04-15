Freundin von Starkoch Trettl teilt Penis-Video

Während sich der Salzburger Starkoch Roland Trettl schon auf die baldige Ausstrahlung der neuen Staffel seiner TV-Dating-Sendung in rund einer Woche freut, geht es bei seiner Freundin Miriam Höller gleich eine Spur schlüpfriger zu: Auf Instagram teilte sie ein Video mit einem Riesenpenis und fragte ihre Follower um deren Meinung dazu.
„Ich bin verstört. Ich bin selten verstört, aber ich brauche einfach deine Hilfe“ appelliert das ehemalige Model Miriam Höller an ihre Instagram-Gemeinde. Dabei muss die 38-Jährige milde lächeln.
Schon bald wird klar, warum. Höller schwenkt die Kamera von sich auf den Vorgarten eines Hauses. Dort zu sehen ist eine riesige Beton-Skulptur – in Penisform!
„Ich stelle einfach die Frage, warum Menschen gewisse Dinge im Vorgarten stehen haben“, kommentiert sie das menschengroße Kunstwerk. „Vielleicht habt ihr ja eine Idee, warum man so etwas tut“, fordert sie ihre Fan-Gemeinde zum Miträtseln auf. Lange auf sich warten, ließen die zahlreichen kreativen Antworten jedenfalls nicht ...
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