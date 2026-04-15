Freundin von Starkoch Trettl teilt Penis-Video

Während sich der Salzburger Starkoch Roland Trettl schon auf die baldige Ausstrahlung der neuen Staffel seiner TV-Dating-Sendung in rund einer Woche freut, geht es bei seiner Freundin Miriam Höller gleich eine Spur schlüpfriger zu: Auf Instagram teilte sie ein Video mit einem Riesenpenis und fragte ihre Follower um deren Meinung dazu.