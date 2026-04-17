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Unbearable noise

Hartberg fans too loud! Ried bans drums

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17.04.2026 17:06
No More Drumming in Ried
No More Drumming in Ried(Bild: GEPA)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Following a 0-3 home loss in the Volleyball League final series against TSV Hartberg, UVC Ried has taken an unusual measure! Due to the “extremely high noise level,” the Upper Austrians have banned “all noise-producing devices” for the remaining matches at the Ried arena.

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According to Ried, the visiting fans’ drums created unbearable noise, for which the venue, known as the Volleydome, is not designed. The resulting ban on noise-making devices applies to fan groups and visitors of both teams. The aim of the measure is to ensure a safe, pleasant, and tolerable atmosphere for everyone involved. Ried’s next home game in the series (best of 7) is scheduled for April 26.

(Bild: Kronen Zeitung)

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“Volleydome is not designed for such high noise levels!”
During Thursday’s second game, the drums brought by the visiting fans created a noise level that was not intended for the Ried venue in this form. “At times, the background noise was so intense that communication inside the arena was barely possible. Our Volleydome is not structurally or acoustically designed for such high sound levels, which resulted in an unpleasant noise situation for parts of the audience,” said the Upper Austrians.

They expressly regret these circumstances, are disappointed by the behavior of the Hartberg supporters, and would like to sincerely apologize to all visitors for the inconvenience. “The safety, well-being, and a positive match experience for our fans, partners, and guests are our top priority,” the club announced.

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