Hartberg fans too loud! Ried bans drums

“Volleydome is not designed for such high noise levels!”

During Thursday’s second game, the drums brought by the visiting fans created a noise level that was not intended for the Ried venue in this form. “At times, the background noise was so intense that communication inside the arena was barely possible. Our Volleydome is not structurally or acoustically designed for such high sound levels, which resulted in an unpleasant noise situation for parts of the audience,” said the Upper Austrians.