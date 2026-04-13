Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Neue Straße geplant

Naturjuwel massiv unter Asphaltdruck

Niederösterreich
13.04.2026 11:00
Genau diese Idylle in der Badesiedlung soll nun einer Asphaltwüste weichen.
Genau diese Idylle in der Badesiedlung soll nun einer Asphaltwüste weichen.(Bild: zVg/Ulli Fischer)
Porträt von Mark Perry
Porträt von Christoph Weisgram
Von Mark Perry und Christoph Weisgram

Im Bezirk Tulln soll eine Straße durch ein grünes Paradies gewalzt werden. Aus der Bevölkerung und von Fachleuten gibt es aber bereits heftige Protest-Stimmen.

0 Kommentare

Zwischen alten Hecken, knorrigen Bäumen und schmalen Wegen droht in der Badesiedlung Greifenstein-Altenberg ein massiver Eingriff. Denn aus gewachsenen Pfaden sollen bis zu sechs Meter breite Straßen werden“, schlägt Ulli Fischer, grüne Nationalratsmandatarin und Vizebürgermeisterin von St. Andrä-Wördern Alarm.

Ihre Sorge ist begreifbar: Wie bereits berichtet, könnten Hecken fallen, Grünflächen verschwinden, gewachsene Lebensräume schrittweise ausgedünnt werden. Was bleibe, wäre ein völlig verändertes Ortsbild – lauter, heißer, schneller. Fischer: „Gerade in Zeiten der Klimakrise ist dieser skrupellose Bodenfraß nicht zu akzeptieren.“

385 Einwendungen aus der Bevölkerung und von Fachleuten, dazu kritische Expertisen aus Recht, Raumplanung und Architektur kommen zum selben Schluss: Eine flächendeckende Straßenverbreiterung, wie sie in den Plänen steht, sei weder notwendig noch zeitgemäß. Und doch hält die Gemeinde scheinbar gegen den Bürgerwillen an den Plänen fest. Mittels Petition versuchen die Anrainer nun, das Ruder herumzureißen.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Niederösterreich
13.04.2026 11:00
Jetzt kommentieren
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Niederösterreich

krone.tv

Sämtlichen Schiffen soll die Durchfahrt untersagt werden. 
Ölpreise ziehen an!
Iran belächelt Trumps Hormuz-Blockade: „Viel Spaß“
31 Euro für eine ÖBB-Vorteilscard, obwohl kein Zug fährt: Für viele Pensionisten aus den ...
Wirbel um Vorteilscard
Senioren zahlen für Rabatt: Ärger um Ticket-Zwang
Symbolbild
Behandlung billiger
Kranke Häftlinge werden nach Graz „abgeschoben“
Nur wenige der aus dem Verkehr gezogenen Autos wurden bis jetzt  versteigert.
Wichtige Entscheidung
Kampf gegen Raser: Auch Leasing-Kfz unterm Hammer
Fast jeder Politiker hat mittlerweile einen Instagram-Account – nicht jeder kann auch gut damit ...
„Völlig daneben“
Empörung über skurrile Iran-Videos im Parlament
Newsletter

Gelesen

Kommentiert
Außenpolitik
Götterdämmerung in Ungarn: Orbán ist Geschichte!
691.756 mal gelesen
Die politische Ära von Viktor Orbán in Ungarn ist Geschichte.
Politik
Cobra schießt Kanzler-Limousine auf Autobahn ab
175.558 mal gelesen
An seinem Dienstauto entstand Sachschaden, der Bundeskanzler blieb unverletzt (Archivbild) 
Innenpolitik
Kickl soll zu Ostern mit FlixBus in Ukraine reisen
118.219 mal gelesen
Die Freiheitlichen hatten sich darüber echauffiert, dass die Ukrainer auf Steuerzahler-Kosten ...
Außenpolitik
Götterdämmerung in Ungarn: Orbán ist Geschichte!
8110 mal kommentiert
Die politische Ära von Viktor Orbán in Ungarn ist Geschichte.
Politik
Cobra schießt Kanzler-Limousine auf Autobahn ab
1414 mal kommentiert
An seinem Dienstauto entstand Sachschaden, der Bundeskanzler blieb unverletzt (Archivbild) 
Außenpolitik
Ungarns Schicksalswahl sollte auch uns bewegen
1263 mal kommentiert
Nachbarn sind wichtig, meint Prof. Peter Filzmaier.
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Impressum & Pflichtinformationen krone.at
Offenlegung Kronen Zeitung (Printausgabe)
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf