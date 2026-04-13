Naturjuwel massiv unter Asphaltdruck

385 Einwendungen aus der Bevölkerung und von Fachleuten, dazu kritische Expertisen aus Recht, Raumplanung und Architektur kommen zum selben Schluss: Eine flächendeckende Straßenverbreiterung, wie sie in den Plänen steht, sei weder notwendig noch zeitgemäß. Und doch hält die Gemeinde scheinbar gegen den Bürgerwillen an den Plänen fest. Mittels Petition versuchen die Anrainer nun, das Ruder herumzureißen.