Schaut das Land OÖ bei Freizeitwohnsitzen weg?

Die Ausgangslage ist kompliziert: Was in Oberösterreich als Haupt- oder Freizeitwohnsitz gilt und wie das gehandhabt wird, ist in vier verschiedenen Gesetzen geregelt: im Tourismusgesetz, in der Raumordnung, im Meldegesetz und im Grundverkehrsgesetz. Zuständig dafür sind die Gemeinden, die Bezirkshauptmannschaften und auch das Land OÖ selbst. „Da ist es schwierig, den Durchblick zu haben“, sagt Landtagsabgeordneter Rudi Hemetsberger (Grüne), selbst Bürgermeister des Tourismusortes Attersee am Attersee.