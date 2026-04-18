„Zuagroast“: Die Schnecken kennen die Wahrheit

Charakterlich starke Wandlung

Julia Koch spielt als Eva wohl die intensivste Rolle. Sie wandelt sich von einer anfangs ängstlichen, in sich gekehrten Person zu einer selbstbewussten Frau, die sich nichts mehr gefallen lässt. „Eine Befreiung zu spielen, ist immer eine Form von Kampf und dieser Kampf wird in erster Linie in einem Menschen ausgetragen und nicht außerhalb. Die Umstellung der Figur im Film ist stark und mir ging es darum, mich so gut wie möglich in diese Veränderung einzuleben.“ Als Koch das Buch las, war sie noch nicht so ganz von ihrer Eignung als Eva überzeugt. „Ich hatte Angst, dass die Fangemeinde von Martinas Büchern schwer enttäuscht sein würde. Aber auch wenn ich äußerlich anders aussehe als Eva im Buch beschrieben wird, charakterlich hat es gut gepasst.“ Mit ihrem Filmehemann Rubey hat Koch ein paar sehr intensive Szenen. „Dadurch, dass Manuel und ich uns kennen und vertrauen konnte ich mich gut auf die Rolle einlassen. Ich wusste auch nicht, wie er die Rolle anlegt. Dafür haben wir das super hingekriegt.“