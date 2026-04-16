Stocker und Babler frühjahrsmüde? | Lauter Weckruf

Lauter Weckruf. Wenn die Regierenden wirklich glauben, die ORF-Krise aussitzen zu können, dann werden sie sich täuschen. Die nach dem katastrophal inszenierten Rauswurf von Generaldirektor Roland Weißmann und dem Bekanntwerden ihrer Geschäfte und Interventionen massiv angeschlagenen Stiftungsratschefs, der rote Heinz Lederer und der türkis-schwarze Gregor Schütze, die mittlerweile sogar vom ORF-Redakteursrat zum Rückzug aufgefordert werden, sollen die Auswahl des nächsten Generaldirektors oder der nächsten Generaldirektorin „ordentlich“ durchführen? Wie soll das möglich sein, nach allem, was man schon bisher über diese beiden Herren am Gängelband der Politik weiß! Es sollte den Regierungs-Schlafmützen dämmern, dass sie von ihren Vasallen mit hinuntergezogen werden. Ein lauter Weckruf: Allerhöchste Zeit für die Politik, aufzuwachen!