Stocker und Babler frühjahrsmüde? | Lauter Weckruf

Stocker und Babler frühjahrsmüde? Frühjahrsmüdigkeit scheint im Anschluss an den Winterschlaf bei den heimischen Regierungspolitikern ausgebrochen zu sein. Bei ÖVP-Kanzler Christian Stocker, derzeit in Indien, könnte es auch Zeitverschiebungs-bedingter „Jetlag“ sein. Den SPÖ-Vizekanzler Andreas Babler ermüden vielleicht seine erfolglosen Versuche, parteiinterne Widersacher wie den niederösterreichischen und den steirischen Landeschef aus dem Weg zu räumen. Oder ist es gar keine Müdigkeit, die Stocker und Babler davon abhält, in Sachen ORF endlich aktiv zu werden? Hoffen sie, man könnte die schwerste Krise des öffentlich-rechtlichen Senders einfach aussitzen und die Debatte durch Nichtstun einschläfern?
Lauter Weckruf. Wenn die Regierenden wirklich glauben, die ORF-Krise aussitzen zu können, dann werden sie sich täuschen. Die nach dem katastrophal inszenierten Rauswurf von Generaldirektor Roland Weißmann und dem Bekanntwerden ihrer Geschäfte und Interventionen massiv angeschlagenen Stiftungsratschefs, der rote Heinz Lederer und der türkis-schwarze Gregor Schütze, die mittlerweile sogar vom ORF-Redakteursrat zum Rückzug aufgefordert werden, sollen die Auswahl des nächsten Generaldirektors oder der nächsten Generaldirektorin „ordentlich“ durchführen? Wie soll das möglich sein, nach allem, was man schon bisher über diese beiden Herren am Gängelband der Politik weiß! Es sollte den Regierungs-Schlafmützen dämmern, dass sie von ihren Vasallen mit hinuntergezogen werden. Ein lauter Weckruf: Allerhöchste Zeit für die Politik, aufzuwachen!
Kommen Sie gut durch den Freitag!
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.