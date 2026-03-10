Junge Frau bei Arbeitsunfall schwer verletzt

Eine 26-jährige Rumänin aus Laakirchen wollte am Dienstag gegen 7:15 Uhr in einem Betrieb in Gmunden eine Maschine zusammenbauen. Sie musste dazu die Schwerkupplung der Maschine leicht bewegen. Dadurch fuhr diese mittels Druckluft hinauf und quetschte den rechten Daumen der 26-Jährigen ein.