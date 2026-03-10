Junge Frau bei Arbeitsunfall schwer verletzt

Eine 26-Jährige baute am Dienstagmorgen eine Maschine zusammen, und musste dafür eine Schwerkupplung bewegen. Plötzlich quetschte diese ihren Daumen ein. Ein Kollege konnte sie befreien, und sie kam mit Verletzungen ins Spital nach Gmunden.
Eine 26-jährige Rumänin aus Laakirchen wollte am Dienstag gegen 7:15 Uhr in einem Betrieb in Gmunden eine Maschine zusammenbauen. Sie musste dazu die Schwerkupplung der Maschine leicht bewegen. Dadurch fuhr diese mittels Druckluft hinauf und quetschte den rechten Daumen der 26-Jährigen ein.
Kollege befreite Finger
Ein Kollege kam zu Hilfe und drückte die Maschine mittels Körperkraft nach unten, damit die 26-Jährige ihren Daumen hinausziehen konnte. Sie wurde mit Verletzungen unbestimmten Grades in das Salzkammergut Klinikum Gmunden gebracht.
