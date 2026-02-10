Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Deckeneinsturz

Arbeitsunfall mit zwei Toten: 100.000 Euro Strafe

Oberösterreich
10.02.2026 11:27
Das Haus in der Silberzeile in Schärding stürzte im September 2024 ein
Das Haus in der Silberzeile in Schärding stürzte im September 2024 ein(Bild: Pressefoto Scharinger © Daniel Scharinger)
Porträt von Krone Oberösterreich
Von Krone Oberösterreich

100.000 Euro Verwaltungsstrafe bekam ein Schärdinger (75) aufgebrummt, weil er zwei syrische Aslywerber in einem Altstadthaus arbeiten ließ. Dort stürzte die Decke ein, die beiden jungen Männer wurden erschlagen. Der Innviertler wollte die Strafe nicht zahlen, blitzte nun aber beim Landesverwaltungsgericht ab.

0 Kommentare

Der Eigentümer eines Hauses in Schärding beabsichtigte, das historische Gebäude in der Silberzeile vollständig zu sanieren und sodann als Geschäfts- und Wohnräumlichkeiten zu vermieten. Mit der Bauleitung wurde eine in der Gegend ansässige Person beauftragt („Ein-Mann-Betrieb ohne Angestellte“). Für die Durchführung der Bautätigkeiten rekrutierte der Hauseigentümer aus einem Asylheim Asylwerber. Weder der Auftraggeber noch der Bauleiter kümmerten sich um die Baustellensicherheit. Während der Bauarbeiten kam es zu einem Gebäudeeinsturz, bei dem zwei syrische Staatsangehörige tödlich verletzt wurden.

Geldstrafe von 100.000 Euro
Wegen Verletzung von Meldepflichten nach dem Allgemeinen Sozialversicherungsgesetz (ASVG) in 17 Fällen sowie wegen Übertretungen nach dem Ausländerbeschäftigungsgesetz (AuslBG) in 15 Fällen wurde über den Hauseigentümer mittels Straferkenntnis der Bezirkshauptmannschaft Grieskirchen eine Geldstrafe von insgesamt knapp mehr als 100.000 Euro verhängt.

Der Auftraggeber erhob Beschwerde
Dagegen erhob der Auftraggeber Beschwerde an das Landesverwaltungsgericht OÖ und brachte in der Hauptsache vor, dass keine bzw. unrichtige Angaben über die angeblichen Tatzeitpunkte im Straferkenntnis enthalten seien; auch seien die angeführten Tatzeiträume größtenteils unrichtig – so seien etwa die Tatzeiträume der ausländischen Staatsbürger entsprechend den Meldungen laut dem Zentralen Melderegister im Asylheim zugrunde gelegt worden. Tatsächlich würden die Meldezeiten aber nicht mit allfälligen Beschäftigungszeiträumen übereinstimmen. Es würden außerdem Feststellungen zur angeblichen „Dienstnehmereigenschaft“ sowie zur angeblichen wirtschaftlichen Unselbständigkeit fehlen.

Die Strafen wurden bestätigt
Das Landesverwaltungsgericht kam zum Ergebnis, dass der Beschwerde zwar zum Teil Folge zu geben war, bestätigte jedoch die verhängten Verwaltungsstrafen. Denn bei den Verwaltungsübertretungen nach dem ASVG und dem AuslBG handelt es sich um Dauerdelikte. Das bedeutet, dass lediglich Beginn und Ende des strafbaren Verhaltens mit der für das Verwaltungsstrafverfahren notwendigen Sicherheit feststehen müssen.

Lesen Sie auch:
Unglück mit zwei Toten
Nach der Tragödie hält Schärding fest zusammen
05.09.2024
Unfall bei Renovierung
Wie es in Schärding nach dem Todesdrama weitergeht
10.09.2024
Arbeiter verschüttet
Abriss von Haus in Schärding wird kompliziert
20.09.2024

Der Hauseigentümer wurde im strafgerichtlichen Verfahren wegen grob fahrlässiger Tötung beim Landesgericht Ried im Innkreis im Dezember 2025 rechtskräftig verurteilt (sowie weiters auch der Bauleiter).

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Ähnliche Themen
Schärding
ArbeitsunfallMännerAsylwerber
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Oberösterreich

krone.tv

Seit dem Unglück am Wochenende hat sich ein großer Ölteppich gebildet, den die thailändische ...
Ölteppich wird größer
Wettlauf gegen die Zeit nach Havarie vor Phuket
Donald Trump lasse sich dem Sicherheitsexperten Nico Lange zufolge von Russland in Aussicht ...
Experte rechnet ab
„Europa hat auf Daddy gesetzt, und das ist falsch“
In diesem Generationenhaus geschah die Bluttat. Die verwendete Waffe war gemeldet und auch ...
Krone Plus Logo
Opa schoss auf Enkerl
„Pflegestufe ist kein Grund für ein Waffenverbot“
Juan Pablo Guanipa
Behörden: „Hausarrest“
Venezuela: Freigelassener Regimegegner verschleppt
In dieser Siedlung wurde die Leiche der 19-Jährigen gefunden.
Lange nicht gefunden
Mordalarm in Wels: Vater bringt Tochter (19) um
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Steiermark
Tausende könnten jetzt ORF-Beitrag zurückfordern
299.619 mal gelesen
Seit 2024 zahlen alle Österreicher für den ORF eine Haushaltsabgabe.
Olympia
Nach Horror-Sturz: Vonn am linken Bein operiert
281.890 mal gelesen
Lindsey Vonn
Tirol
Elias (3) zu Tode gefoltert: Lebenslang für Eltern
177.761 mal gelesen
Lebenslange Haft für die Eltern des kleinen Elias.
Tirol
Elias (3) zu Tode gefoltert: Lebenslang für Eltern
955 mal kommentiert
Lebenslange Haft für die Eltern des kleinen Elias.
Außenpolitik
Kiew: Putin lockt Trump mit einem Billionen-Deal
951 mal kommentiert
Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj befürchtet durch das Abkommen große Nachteile für ...
US-Sport
Trump tobt nach Halftime-Show von Bad Bunny
853 mal kommentiert
Mehr Oberösterreich
Deckeneinsturz
Arbeitsunfall mit zwei Toten: 100.000 Euro Strafe
Krone Plus Logo
Gärtner verrät:
Corona-Jahre waren „die besten fürs Geschäft“
P. Friedrich Frühwirth
Trauer um einen beliebten Salesianer-Pater
Sozialer Zuschuss
Land OÖ zahlt auch heuer 200 Euro fürs Heizen aus
Autos beschädigt
Polizei stoppte Raser erst nach 160 Kilometern!
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf