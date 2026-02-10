Arbeitsunfall mit zwei Toten: 100.000 Euro Strafe

Der Eigentümer eines Hauses in Schärding beabsichtigte, das historische Gebäude in der Silberzeile vollständig zu sanieren und sodann als Geschäfts- und Wohnräumlichkeiten zu vermieten. Mit der Bauleitung wurde eine in der Gegend ansässige Person beauftragt („Ein-Mann-Betrieb ohne Angestellte“). Für die Durchführung der Bautätigkeiten rekrutierte der Hauseigentümer aus einem Asylheim Asylwerber. Weder der Auftraggeber noch der Bauleiter kümmerten sich um die Baustellensicherheit. Während der Bauarbeiten kam es zu einem Gebäudeeinsturz, bei dem zwei syrische Staatsangehörige tödlich verletzt wurden.