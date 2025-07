Medizinstudium: 12.400 Bewerber für 1900 Plätze

Mehr Anmeldungen in Wien und Linz

Die bei Weitem meisten Interessenten für ein Medizin-Studium an einer öffentlichen Uni haben sich auch heuer in Wien angemeldet, nämlich 7.729. Das sind 330 mehr als im vorigen Jahr. Damit kommen diesmal rund zehn Bewerbungen auf einen der 772 Studienplätze. Für gut die Hälfte der Bewerber sei Medizin das absolute Wunschstudium, so Rieder. „Aber es ist nicht so, dass alle 16.000 unbedingt Ärztinnen und Ärzte werden wollen“, meinte sie mit Blick auf die bundesweiten Zahlen.