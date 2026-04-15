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A Thrilling Match Against Real

Seven goals, and Bayern advances to the semifinals

Nachrichten
15.04.2026 05:09
FC Bayern is in the semifinals.
FC Bayern is in the semifinals.(Bild: EPA/RONALD WITTEK)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

What a wild soccer thriller! FC Bayern trailed three times in the Champions League quarterfinal second leg against Real Madrid, yet by the end of the night, they secured their ticket to the semifinals with a 4-3 victory (aggregate score: 6-4).

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