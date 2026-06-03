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Noch vor dem Urlaub

Suchards Wunsch dürfte in Erfüllung gehen

2. Liga
03.06.2026 11:21
(Bild: GEPA)
Porträt von Martin Wechtl
Von Martin Wechtl

Der Admira-Coach will vor seinem Urlaub Klarheit in der Trainerteam-Frage um „Co“ Thomas Piermayr. Mit einer großen Transferoffensive ist in der Südstadt in diesem Sommer nicht zu rechnen.

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Während die Spieler der Admira seit geraumer Zeit im Urlaub weilen, schiebt Neo-Coach Harald Suchard Überstunden. „Es stehen noch einige Themen an, ehe ich nach Osttirol fahre“, so der 49-Jährige.

Oberste Priorität hat die Zusammenstellung des Trainerteams, wobei er sich klar für das bestehende um „Co“ Thomas Piermayr ausspricht: „Die Jungs waren bisher engagiert und loyal.“ Die finalen Gespräche mit der sportlichen Führung laufen. Tendenz: Der Wunsch des Trainers dürfte in Erfüllung gehen. Eine große Transferoffensive bleibt aus. Dafür haben die vergangenen vier Jahre in der 2. Liga dem Verein zu viel Geld gekostet.

Derzeit verfügen ja ohnehin 19 Feldspieler über laufende Verträge. Zudem wird zum Trainingsstart am 18. Juni noch der ein oder andere Akteur aus der Akademie dazustoßen. Wie genau die neue Partnerschaft mit der DSM AG rund um Martin Dellenbach und dessen Manager Percy van Lierop aussieht, kann Suchard nicht skizzieren: „Es hat ein Kennenlernen und einen wertschätzenden Austausch gegeben. Inhaltliche Themen oder Verantwortlichkeiten wurden noch nicht besprochen.“

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