Suchards Wunsch dürfte in Erfüllung gehen

Derzeit verfügen ja ohnehin 19 Feldspieler über laufende Verträge. Zudem wird zum Trainingsstart am 18. Juni noch der ein oder andere Akteur aus der Akademie dazustoßen. Wie genau die neue Partnerschaft mit der DSM AG rund um Martin Dellenbach und dessen Manager Percy van Lierop aussieht, kann Suchard nicht skizzieren: „Es hat ein Kennenlernen und einen wertschätzenden Austausch gegeben. Inhaltliche Themen oder Verantwortlichkeiten wurden noch nicht besprochen.“