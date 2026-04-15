Schon bald 16 statt 12 Vereine in der Bundesliga?

„Viel Bewegung in der Debatte“

Doch das soll noch nicht das Ende sein. Wie der „Kurier“ berichtet, liefen hinter den Kulissen bereits geheime Diskussionen über eine erneute Aufstockung der Liga. „In dieser Debatte ist aktuell viel Bewegung drin“, wird ein Klubvertreter zitiert. Während jedoch vor allem kleiner Bundesligavereine und größere Klubs der zweiten Spielklasse großes Interesse zeigen, sorgt die Idee bei den Großklubs wohl für wenig Begeisterung.