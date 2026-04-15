Schon bald 16 statt 12 Vereine in der Bundesliga?

Steht erneut eine Revolution der österreichischen Bundesliga an? Wie der „Kurier“ berichtet, wurde bereits geheim über eine erneute Reform der höchsten österreichischen Spielklasse diskutiert. Eine Aufstockung auf 16, möglicherweise sogar 18 Klubs soll wohl das Ziel sein.
Erst 2018 reformierte man zuletzt Österreichs höchste Spielklasse, stieg von zehn Mannschaften auf zwölf um und führte die viel umstrittene Punkte- und Ligateilung nach 22 Spieltagen ein. Ganz zufrieden war man jedoch bislang damit nicht, bereits im kommenden Jahr verzichtet man wieder auf die Halbierung der Punkte.
„Viel Bewegung in der Debatte“
Doch das soll noch nicht das Ende sein. Wie der „Kurier“ berichtet, liefen hinter den Kulissen bereits geheime Diskussionen über eine erneute Aufstockung der Liga. „In dieser Debatte ist aktuell viel Bewegung drin“, wird ein Klubvertreter zitiert. Während jedoch vor allem kleiner Bundesligavereine und größere Klubs der zweiten Spielklasse großes Interesse zeigen, sorgt die Idee bei den Großklubs wohl für wenig Begeisterung.
„Sky“ und Großklubs als Spielverderber?
Diese hätten wohl „Angst“ vor einem sinkenden Niveau der Liga. Auch die Aufteilung der Fernsehgelder könnte zum Problem werden. Außerdem werde sich wohl der TV-Partner „Sky“ querlegen – der neue Fernsehvertrag startet ab kommenden Sommer und läuft bis 2029. Bereits 2028 müsste jedoch die Entscheidung über eine Reform fallen.
Zweidrittelmehrheit notwendig
Laut Satzung der Österreichischen Bundesliga ist dafür eine Zweidrittelmehrheit notwendig – Bundesligaklubs haben bei der Hauptversammlung fast doppelt so viele Stimmen wie Vereine der zweiten Spielklasse. Auch die Abschaffung der 2. Liga steht wohl im Raum, dafür solle aber keine Zweidrittelmehrheit bestehen.
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