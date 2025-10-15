Keine Punkteteilung mit Bundesliga-Saison 2026/27

Altersgrenze beim Österreicher-Topf

Beschlossen wurde zudem eine Änderung im Umgang mit dem Österreicher-Topf, aus dem Einsatzminuten von im ÖFB-Nationalteam spielberechtigten Akteuren finanziell belohnt werden. Hier greift eine Altersgrenze – allerdings erst ab 2027. So werden für die Aufteilung die Spielminuten heimischer U22-Spieler dreifach gezählt, jene von U24-Spielern doppelt und jene von U26-Spielern einfach. Spielminuten von älteren Spielern werden finanziell nicht mehr berücksichtigt. Außerdem wurde die Regelung dahingehend angepasst, dass alle im Einsatz befindlichen Österreicher unter 26 Geld bringen, unabhängig von der Legionärsanzahl.