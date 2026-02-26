Jetzt spricht Ex-Frau von Starkoch Trettl Klartext

„So einfach ist das, alte Frau und Kind abschieben und was Neues starten“, lautet nur einer der bitterbösen Kommentare im Netz zur Beziehung von Starkoch Roland Trettl und seiner Miriam Höller. Der 54-Jährige und seine 16 Jahre jüngere Freundin teilen Einblicke aus ihrem Privatleben gerne im Internet, sehen sich dadurch aber auch immer wieder persönlichen Anfeindungen ausgesetzt.
Jetzt wirft sich ausgerechnet die Ex-Frau des Kochs, Dani Trettl, schützend vor das Liebesglück ihres ehemaligen Gatten. „Mein Ex-Mann hat weder Frau noch Kind verlassen. Wir haben uns getrennt, weil wir als Paar nicht mehr glücklich waren“, nimmt sie eindeutig Stellung. Im Jahr 2023 machten die beiden ihre Trennung öffentlich.
Dani Trettl erklärte in ihrer Stellungnahme auf Instagram auch, gemeinsam mit Roland weiterhin verantwortungsvoll die Elternrolle für den gemeinsamen Sohn ausüben zu wollen. Diego ist mittlerweile ein Teenager und kann sich der uneingeschränkten Liebe seiner Eltern jederzeit sicher sein.
Grund über ihr Ehe-Aus zu trauern, hat Dani Trettl schon länger nicht mehr. Auch an ihrer Seite gibt es wieder einen neuen Partner. „Wir sind beide wieder glücklich in neuen Beziehungen, die zu uns und unserem Leben passen. Wo man sein darf, wie man ist und wo man sich nicht für den Partner in eine Richtung verdrehen muss… das gilt für beide Seiten“, sagt sie.
