Daughter failed
Top Police Officer on Trial After Scandal at Driving School
What really happened at a Carinthian driving school’s practice lot? An elite police officer is said to have stormed in there in a rage after his daughter failed her driving test for the second time. The court will now determine whether his behavior can be considered abuse of office!
Some stories you couldn’t even make up. What’s unfolding Wednesday in Courtroom 207 at the Klagenfurt Regional Court is one of them. There, a Carinthian elite police officer sits before Judge Claudia Bandion-Ortner on suspicion of abuse of office.
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