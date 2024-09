Das Hochwasser ist weg, zurück bleibt die Wut

Die Wiesen sind beinahe wieder trocken, die Pfützen auf den Straßen sind kaum noch zu sehen. Einzig der feucht-fischige Geruch in der Luft deutet beim Lokalaugenschein der „Krone“ am Montag noch auf die fatalen Ereignisse vor knapp einer Woche hin. Die Seekirchener Inselweg-Siedlung an der Fischach stand – wie berichtet – unter Wasser. Mehrere Gebäude mussten evakuiert werden, einige Bewohner konnten kurzfristig ihre Häuser nicht verlassen.