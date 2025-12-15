„Leute, strengt euch mehr an, als bis jetzt!“

Ist unser Staatshaushalt denn überhaupt noch zu retten? Badelt: „Es ist nicht alles verloren, das heißt nur, wir müssen uns noch mehr anstrengen, als sich das bisher abgezeichnet hat. Wenn wir das nicht tun, dann glauben wir zwar nicht daran, dass es sofort Sanktionen der Europäischen Union geben wird, weil ja der Nettoausgabenpfad mit hoher Wahrscheinlichkeit eingehalten werden kann, wohl aber heißt das, dass unsere Staatsverschuldung immer weiter, immer weiter nach oben geht und wir dann schon in die Kategorie von fast 90 Prozent kommen würden gegen Ende der Legislaturperiode. Und das wiederum heißt, dass wir steigende Zinszahlungen haben, das wiederum heißt, dass wir keinerlei Spielräume haben, um irgendwelche Zukunftsinvestitionen zu finanzieren, aber auch keine Spielräume haben, im Falle von Krisen Maßnahmen zu treffen, um aus Krisen wieder herauszukommen.“