Budget-Defizit wächst weiter und Wien ist schuld

Um die Staatsfinanzen steht es noch schlechter als gedacht: Das prognostizierte Defizit von 4,5 Prozent wird deutlich überschritten – ein historischer Tiefpunkt! Wie die „Krone“ erfahren hat, wird das Defizit auf minus 4,9 Prozent anwachsen. Das sind rund zwei Milliarden Euro mehr als prognostiziert.
Hauptverantwortlich für die negative Entwicklung ist nach Informationen der „Krone“ die Hauptstadt, die ein Defizit von sagenhaften 14 Prozent schreibt. Bei einem Budget von 23 Milliarden Euro ist Wien mit 3,2 Milliarden im Minus. Das ist eine höhere Verschuldung, als es Griechenland in seiner schlimmsten Zeit gehabt hat.
Das Budgetdefizit sollte gemäß Entwurf von Finanzminister Markus Marterbauer (SPÖ) heuer von 4,7 auf 4,5 Prozent des BIP sinken. Im nächsten Jahr soll es 4,2 Prozent betragen. Beide Werte liegen weit über dem von der EU erlaubten Wert von drei Prozent, weshalb vor dem Sommer ein Defizit-Verfahren Brüssels eingeleitet werden dürfte. Im Rahmen des Sparpakets werden heuer sieben Milliarden und 2026 sogar 10,3 Milliarden Euro eingespart. Der größte Brocken ist die Abschaffung des Klimabonus, deutlich gekürzt wird auch bei Förderungen.
