Budget-Defizit wächst weiter und Wien ist schuld

Das Budgetdefizit sollte gemäß Entwurf von Finanzminister Markus Marterbauer (SPÖ) heuer von 4,7 auf 4,5 Prozent des BIP sinken. Im nächsten Jahr soll es 4,2 Prozent betragen. Beide Werte liegen weit über dem von der EU erlaubten Wert von drei Prozent, weshalb vor dem Sommer ein Defizit-Verfahren Brüssels eingeleitet werden dürfte. Im Rahmen des Sparpakets werden heuer sieben Milliarden und 2026 sogar 10,3 Milliarden Euro eingespart. Der größte Brocken ist die Abschaffung des Klimabonus, deutlich gekürzt wird auch bei Förderungen.