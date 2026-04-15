ÖVP-Kritik am U-Ausschuss: „Verlieren roten Faden“

Grüner brachte auch Hocheggers Vergangenheit aufs Tableau: „Ich stelle mir aber schon die Frage, warum wir immer wieder Bezüge zum Glücksspielbereich herstellen können, auch Peter Hochegger ist bekanntermaßen in diesem Bereich einschlägig tätig gewesen.“ Die ÖVP hatte auch im Vorfeld der Befragung von Christian Mattura dessen frühere Tätigkeit im Glücksspielbereich kritisiert.

Prinzipiell finde man das alles ja sehr spannend, „ich glaube, wir verlieren aber immer mehr den roten Faden, was den Untersuchungsgegenstand angeht, und beschäftigen uns mit Nebenschauplätzen“, so Grüner: „Wir werden uns bald die Kritik gefallen lassen müssen, dass wir ein wichtiges Kontrollinstrument zu einer parlamentarischen Beschäftigungstherapie umfunktionieren.“

FPÖ: „ÖVP versucht, Spin zu erzeugen“

Heftige Kritik an dieser Aussage kam gleich darauf von FPÖ-Fraktionsführer Christian Hafenecker, der darin ein „sehr despektierliches Statement vom Kollegen Grüner“, sah und erwiderte: „Dass das alles nur gegen die ÖVP getrimmt ist, halte ich für einen arroganten Fehler der zweitgrößten Partei im Land.“