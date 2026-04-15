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„Schwieriger Markt“

2,6 Millionen Euro Schulden: Solarfirma ist pleite

Oberösterreich
15.04.2026 10:00
Die Gasokol GmbH stellte einen Insolvenzantrag (Symbolbild).
Die Gasokol GmbH stellte einen Insolvenzantrag (Symbolbild).(Bild: APA/HANS KLAUS TECHT)
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Von Krone Oberösterreich

Das Solarthermie-Unternehmen Gasokol aus Saxen in Oberösterreich ist mit rund 2,6 Millionen Euro Schulden pleite. Die schwankende Nachfrage, der Rückgang relevanter Marktsegmente sowie die teure Projektabwicklung haben zur Insolvenz geführt.

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Die Gasokol GmbH aus Saxen wurde 1981 zunächst als Einzelunternehmen gegründet – heute sind 17 Mitarbeiter beschäftigt und von der Pleite betroffen. Schwerpunkte der Firma sind die Entwicklung und Produktion solarthermischer Komponenten sowie die Planung, Inbetriebnahme und Wartung von Solaranlagen. Am Mittwoch stellte das Unternehmen einen Insolvenzantrag.

Laut den Gläubigerschutzverbänden AKV Europa und Creditreform haben sich rund 2,6 Millionen Euro Schulden bei etwa 300 Gläubigern angehäuft. Der Konkurs liege im Wesentlichen im schwierigen Marktumfeld – seit 2022 habe sich die Ertragslage spürbar verschlechtert.

Betrieb soll fortgeführt werden
Besonders belastend haben sich laut AKV Europa die schwankende Nachfrage, der Rückgang von Marktsegmenten sowie eine teure Projektabwicklung und damit verbunden ein hoher Finanzierungsbedarf ausgewirkt. Zudem haben Kunden zunehmend Aufträge nach hinten verschoben. Die Firma versuchte durch Kostenreduktionen – auch im Personalbereich – sowie mit Gesprächen mit potenziellen Investoren, das Ruder noch herumzureißen. Letztlich blieben die Bemühungen aber erfolglos.

Der Betrieb soll fortgeführt werden, Aufträge würden vorliegen. Zudem stehe die mögliche Vergabe eines größeren Projekts im Raum, das die Grundlage der Fortführung bilden solle. Ob der Sanierungsplan angenommen wird, entscheidet sich aber freilich erst im Laufe des Insolvenzverfahrens.

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