2,6 Millionen Euro Schulden: Solarfirma ist pleite

Betrieb soll fortgeführt werden

Besonders belastend haben sich laut AKV Europa die schwankende Nachfrage, der Rückgang von Marktsegmenten sowie eine teure Projektabwicklung und damit verbunden ein hoher Finanzierungsbedarf ausgewirkt. Zudem haben Kunden zunehmend Aufträge nach hinten verschoben. Die Firma versuchte durch Kostenreduktionen – auch im Personalbereich – sowie mit Gesprächen mit potenziellen Investoren, das Ruder noch herumzureißen. Letztlich blieben die Bemühungen aber erfolglos.