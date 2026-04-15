Was für ein Krimi! „Brauchen auch solche Siege“

„Die Leistung war nicht unbedingt souverän“

Ex-Profi-Kicker Matthias Hattenberger befand sich ebenfalls unter den Zuschauern: „Wer die letzten Spiele des FC Wacker Innsbruck gesehen hat, wird wissen, dass die Leistung nicht unbedingt souverän war. Aber das Team spielt eine tolle Saison, es ist auf Meisterkurs und den Aufstieg in die zweite Liga wird es auch schaffen – man sieht allerdings, dass wenn man 10 bis 15 Prozent weniger gibt, es auch nicht gegen einen FC Kufstein ausreicht, der aufopfernd gekämpft hat.“ Prinzipiell gäbe es laut Hattenberger nicht viele Bundesliga-Verein in Österreich, die in die Bundesliga gehören. „Der FC Wacker Innsbruck gehört hier eindeutig dazu.“