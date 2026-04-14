Kirche entging Seefeld-Inferno nur um Haaresbreite

Bilder, die sich einprägen werden

Das weitum sichtbare Flammenmeer mitten im Ort, darüber die riesige Rauchsäule – das sind Bilder, die sich ins kollektive Gedächtnis der Seefelder einprägen werden. Genauso wie die Rettungsaktion der sakralen Güter aus der Pfarrkirche zu einem Zeitpunkt, als noch nicht klar war, ob das Gotteshaus nicht ebenfalls schwer in Mitleidenschaft gezogen wird. Zahlreiche Freiwillige hatten sich daran beteiligt – solange, bis ein Betretungsverbot verhängt werden musste, weil unklar war, ob die Statik der Kirche der Belastung durch das Feuer standhält.