Brutal! Barca-Star lag blutüberströmt am Boden

Der FC Barcelona startete im Viertelfinal-Rückspiel gegen Atlético Madrid perfekt. Bereits nach einer halben Minute musste sich Atletico-Keeper Juan Musso nach einem Schuss von Yamal lang machen, wenige Minuten später war er geschlagen. Einen Patzer des ehemaligen Barça-Verteidigers Clement Lenglet nutzte der spanische Jungstar in seinem 150. Pflichtspiel für Barça eiskalt aus und schob den Ball durch die Beine von Musso.