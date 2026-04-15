Brutal! Barca-Star lag blutüberströmt am Boden

Schockmoment im Champions-League-Kracher! Barcelonas Fermín López prallte heftig mit Atlético-Keeper Juan Musso zusammen und blutete danach stark im Gesicht.
Der FC Barcelona startete im Viertelfinal-Rückspiel gegen Atlético Madrid perfekt. Bereits nach einer halben Minute musste sich Atletico-Keeper Juan Musso nach einem Schuss von Yamal lang machen, wenige Minuten später war er geschlagen. Einen Patzer des ehemaligen Barça-Verteidigers Clement Lenglet nutzte der spanische Jungstar in seinem 150. Pflichtspiel für Barça eiskalt aus und schob den Ball durch die Beine von Musso.
In der 25. Minute kam es dann zum blutigen Schreckmoment: Fermín López stieg zum Kopfball hoch und prallte dabei mit Musso zusammen. Beim Sturz trafen ihn die Stollen des Torhüters mitten im Gesicht. Der 22-Jährige blieb im Strafraum liegen, während das Blut nur so aus seiner Nase strömte.
Entwarnung nach Behandlung
Die Szene wirkte dramatisch: López krümmte sich vor Schmerzen, konnte nach einer Behandlung aber weiterspielen.
Bittere Wende
Das 3:0 für Barça blieb aus. Stattdessen schlug Atlético wenig später zurück und erzielte den 1:2-Anschlusstreffer. Bei diesem Ergebnis blieb es auch am Ende, sodass die „Rojiblancos“ Barça aus der Königsklasse warfen.
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