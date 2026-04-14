“Completely unexpected”
Former Bundesliga pro dies at age 57
Former Bundesliga pro Roger Prinzen has died at the age of 57. The German ex-player for Austria and FC Lustenau passed away on Monday evening at the age of just 57 “suddenly and unexpectedly,” as the German Bundesliga club 1. FC Heidenheim announced on Tuesday.
“In these difficult hours, our thoughts are with his wife Sonja and his children Marlon, Mia, and Tim. His sudden death leaves a painful void at 1. FC Heidenheim. Rest in peace, Roger!” the German Bundesliga club wrote in a statement on Tuesday.
Prinzen played in Germany for Wattenscheid, Darmstadt 98, Greuther Fürth, and Hannover 96, and most recently served as the sporting director of the youth academy at Heidenheim.
As a coach, he worked in Austria with Austria Lustenau, in Liechtenstein, and in Switzerland. In 2013 and 2014, he stepped in twice as interim coach for 1. FC Nürnberg.
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