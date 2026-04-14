5:1! Ybbs entzaubert bei Kamerapremiere St. Peter

Nach vier sieglosen Spielen konnte Landesligist Ybbs endlich wieder über einen vollen Erfolg jubeln. Im Mostviertel-Derby setzte man sich bei der fan.at-Kamera-Premiere gegen St. Peter mit 5:1 durch. Leader Scheiblingkirchen besiegte im Spitzenspiel die Admira Amateure mit 2:0. Die Highlights der Runde gibt es im Video.
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