Eklat nach Großeinsatz: Studenten holen sich Sieg

Nun hat das Wiener Verwaltungsgericht entschieden: Sowohl die Auflösung der angemeldeten Kundgebung als auch die Identitätsfeststellungen waren rechtswidrig, ebenso die Einziehung der Protestplakate. Begriffe wie „Nazi-Ball“ wertet das Gericht als „polemisch und provokant“. Gleichzeitig hält es fest: Im politischen Diskurs und im Rahmen von Protestaktionen ist die Meinungsfreiheit besonders weit auszulegen.