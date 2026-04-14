Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Akademikerball-Protest

Eklat nach Großeinsatz: Studenten holen sich Sieg

Wien
14.04.2026 17:59
Eine Demo jüdischer Studierender rund um den Akademikerball im Vorjahr führte zu einem ...
Eine Demo jüdischer Studierender rund um den Akademikerball im Vorjahr führte zu einem Polizeigroßeinsatz. Jetzt stellt ein Gericht klar: Der Einsatz war rechtswidrig.(Bild: JöH)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Jüdische Studierende setzten im Vorjahr mit einer Projektion am Burgtor ein provokantes Zeichen gegen den umstrittenen Wiener Akademikerball. Der Protest zog einen großangelegten Polizeieinsatz nach sich. Jetzt bringt die Beurteilung des Verwaltungsgerichts neuen Zündstoff in die Debatte.

0 Kommentare

Der Bericht ist durchaus brisant und folgt der zuvor geäußerten Kritik der Protestierenden über den Einsatz. Demnach soll die als „Verhetzung“ gewertete Protestaktion im März 2025 auf Zuruf „eines politischen Akteurs“ erfolgt sein, nämlich dem Ballorganisator Udo Guggenbichler (FPÖ), wie der „Standard“ am Dienstag berichtet. 

Auf einer Projektion am äußeren Burgtor kurz vor dem Akademikerball war der Schriftzug „Countdown bis zum Nazi-Ball“ zu lesen. Die Polizei schaltete die Installation am dritten Tag ab – und löste damit heftige Kritik aus.

Nun hat das Wiener Verwaltungsgericht entschieden: Sowohl die Auflösung der angemeldeten Kundgebung als auch die Identitätsfeststellungen waren rechtswidrig, ebenso die Einziehung der Protestplakate. Begriffe wie „Nazi-Ball“ wertet das Gericht als „polemisch und provokant“. Gleichzeitig hält es fest: Im politischen Diskurs und im Rahmen von Protestaktionen ist die Meinungsfreiheit besonders weit auszulegen.

Verhetzungsvorwurf „unvertretbar“
Es blieb aber nicht bei der gestoppten Projektion: Die jüdischen Studierenden wurden von Guggenbichler zusätzlich wegen Verhetzung angezeigt. Das Verfahren wurde jedoch bereits nach wenigen Tagen wieder eingestellt. Auch das Verwaltungsgericht fand dafür deutliche Worte und bezeichnete den Verhetzungsvorwurf als „unvertretbar“.

Die beiden ersten Kundgebungsabende sollen friedlich und ohne Interventionen der Polizei ...
Die beiden ersten Kundgebungsabende sollen friedlich und ohne Interventionen der Polizei verlaufen sein.(Bild: JöH)
Am dritten Tag sollen plötzlich Dutzende Polizeikräfte vor Ort aufgetaucht sein.
Am dritten Tag sollen plötzlich Dutzende Polizeikräfte vor Ort aufgetaucht sein.(Bild: JöH)

Nach Anhörungen mehrerer Zeugen und Polizeibeamten kommt das Gericht zu einem klaren Ergebnis: Guggenbichler habe die Polizei mit falschen Angaben alarmiert. Er behauptete, Kundgebungsteilnehmer hätten Besucherinnen und Besucher der Ballproben „beschimpft, bespuckt bzw. behindert“. Diese Vorwürfe konnten jedoch nicht bestätigt werden. Das Gericht hält fest, dass „keine Pöbeleien“ beobachtet wurden und sich – abgesehen von Guggenbichler selbst – „niemand als Opfer oder Zeuge deklariert“ habe.

Heftige Kritik von JöH
Der Rechtsvertreter und ehemalige JöH-Präsident Benjamin Guttmann sprach daraufhin von einem „Sieg für Rechtsstaatlichkeit und Versammlungsfreiheit“. Gleichzeitig sehe das Verwaltungsgericht ein „schwerstes institutionelles Versagen“, da der Wiener Verfassungsschutz jüdische Aktivistinnen und Aktivisten mit einem „denkunmöglichen Verhetzungsvorwurf“ verfolgt habe.

Lesen Sie auch:
JöH und Grüne fordern Aufklärung darüber, was der Grund für das polizeiliche Einschreiten der ...
„Politischer Einfluss“
Jüdische Studierende erheben Vorwurf gegen Polizei
26.03.2025
Kritik an „Naziball“
Friedlicher Protest endet mit Verhetzungsverdacht
07.03.2025

Auch JöH-Präsident und Kundgebungsorganisator Alon Ishay übte deutliche Kritik am Staatsschutz. Guggenbichler habe demnach über persönliche Kontakte zum Staatsschutz binnen Minuten einen aus seiner Sicht rechtswidrigen Polizeieinsatz ausgelöst. Diese „skandalöse Nachlässigkeit“ der LSE-Beamten dürfe nicht ohne Konsequenzen bleiben. Der Staatsschutz solle jüdische Menschen vor Antisemitismus schützen – und nicht gegen sie eingesetzt werden, so Ishay.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Wien
14.04.2026 17:59
Jetzt kommentieren
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Wien
Wien 01. Innere Stadt
10° / 15°
Symbol bedeckt
Wien 11. Simmering
10° / 15°
Symbol bedeckt
Wien 14. Penzing
10° / 15°
Symbol bedeckt
Wien 19. Döbling
10° / 15°
Symbol bedeckt
Wien 21. Floridsdorf
9° / 15°
Symbol bedeckt

krone.tv

Krone Plus Logo
Machtkampf im Pazifik
Wie China binnen Wochen neue Inseln aufschüttet
Orgel bereits ertönt
„Brand aus“ bei Hotel: Haupthaus, Kirche gerettet
US-Vizepräsident JD Vance nach seiner Rückkehr aus Pakistan
Verteidigt Blockade
Trump-Vize: Wirtschaftsterror „können wir auch“
Der Mann wurde auf die Notaufnahme überstellt.
War nicht versichert
Notfall: Bruder im Spital als Ehemann ausgegeben
Donald Trump lässt sich McDonalds-Essen liefern und verkündet, dass der Iran einen Deal machen ...
Fast Food für Trump
US-Präsident: Iran hat angerufen, „wollen Deal“
Newsletter

Gelesen

Kommentiert
Außenpolitik
Götterdämmerung in Ungarn: Orbán ist Geschichte!
719.048 mal gelesen
Die politische Ära von Viktor Orbán in Ungarn ist Geschichte.
Adabei Österreich
„Mr. Ferrari“ Heribert Kasper von Hotel delogiert
119.325 mal gelesen
Sportwagenhändler Heribert Kasper sucht ein neues Zuhause.
Tirol
5-Sterne-Hotel in Flammen: Auch Kirche in Gefahr!
109.678 mal gelesen
Am Dach des Hotels brannte es lichterloh. Aus der angrenzenden Kirche wurden sakrale Gegenstände ...
Außenpolitik
Götterdämmerung in Ungarn: Orbán ist Geschichte!
4445 mal kommentiert
Die politische Ära von Viktor Orbán in Ungarn ist Geschichte.
Innenpolitik
Ungarn: ÖVP schießt scharf, auch Kickl reagiert
2150 mal kommentiert
Ungarns Ex-Ministerpräsident Viktor Orbán und FPÖ-Chef Herbert Kickl
Außenpolitik
Der „neue Orbán“ steht vor einer Herkulesaufgabe
1388 mal kommentiert
Mehr Wien
Krone Plus Logo
Bahn entgleiste
Erneuter Unfall: Wie sicher ist Wurschtelprater?
Akademikerball-Protest
Eklat nach Großeinsatz: Studenten holen sich Sieg
3. Liga Ost:
Gloggnitz bleibt vorne – wichtiger Sieg für FavAC!
Drama auf Donauschiff
Deutsche stürzt über Steg ins Wasser – tot!
Büros statt Altlast
40-Jahre altes Betonskelett „lebt“ wieder
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Impressum & Pflichtinformationen krone.at
Offenlegung Kronen Zeitung (Printausgabe)
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf