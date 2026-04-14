Kärntner-Liga-Klub holt Coach mit UEFA-Pro-Lizenz

Viel im Kärntner Fußball! Bundesligist WAC muss in den kommenden zwei Spielen auf einen ganz wichtigen Mann verzichten. „Ex“ Gernot Messner kann indes aufatmen. In der Kärntner Liga fand ein Klub schon einen neuen Trainer, in der Unterliga verlor Maria Saal in einem Match gleich vier Mann und in der 2. Damen-Bundesliga bekommt Kraig drei Punkte am grünen Tisch!