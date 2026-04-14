Krisenübung am Kepler Klinikum für Führungskräfte

Nach einem technischen Defekt standen zwei OP-Säle einige Zentimeter unter Wasser. Die betroffenen Räumlichkeiten konnten am Montag wieder freigegeben werden, Auswirkungen in der Patientenversorgung gab es nicht. „In Ausnahmesituationen sind klare Zuständigkeiten, ein gemeinsames Lageverständnis und rasche Entscheidungswege essenziell“, betont die Kollegiale Führung des KUK.