Krisenübung am Kepler Klinikum für Führungskräfte

War es Schicksal oder Zufall? Vergangene Woche stand für rund 30 Führungskräfte vom Kepler Uniklinikum (KUK) eine Krisenstabsschulung auf dem Programm. Schon am Wochenende mussten dann die neu gelernten Fähigkeiten eingesetzt werden.
Nach einem technischen Defekt standen zwei OP-Säle einige Zentimeter unter Wasser. Die betroffenen Räumlichkeiten konnten am Montag wieder freigegeben werden, Auswirkungen in der Patientenversorgung gab es nicht. „In Ausnahmesituationen sind klare Zuständigkeiten, ein gemeinsames Lageverständnis und rasche Entscheidungswege essenziell“, betont die Kollegiale Führung des KUK.
Zusammenarbeit aller relevanten Bereiche
Besonderes Augenmerk lag bei der Schulung auf der Zusammenarbeit aller relevanten Bereiche – Medizin, Pflege, Verwaltung, Technik, Leitstelle und Krisenkommunikation. Außerdem wurden die Katastrophenhandbücher von Med Campus und Neuromed Campus aktualisiert und gleichgestellt.
Als nächster Schritt ist eine standortübergreifende Übung vorgesehen, bei der die theoretisch vermittelten Inhalte dann auch in der Praxis erprobt werden sollen.
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