Deutsche stürzt über Steg ins Wasser – tot!

Drama an der Donau kurz vor der Abfahrt eines Kreuzfahrtschiffes! Eine etwa 80-jährige deutsche Touristin stürzte am Dienstagmittag beim Betreten des Schiffs aus bislang ungeklärter Ursache ins Wasser. Die Crew konnte sie zwar noch aus dem Fluss ziehen, doch für die Frau kam jede Hilfe zu spät.
Was zunächst wie ein harmloser Unfall aussah, entpuppte sich rasch als Todesdrama am Ufer der Schiffstation Nussdorf in Wien. Um 13.40 Uhr erreichte ein Notruf die Einsatzkräfte – binnen Minuten rasten Polizei und Rettung zum Unfallort.
Grund für Sturz ungeklärt
Die Pensionistin dürfte laut Polizei nur den Steg zum Kreuzfahrtschiff überquert haben, als sie aus bislang ungeklärter Ursache über Bord ging und ins Wasser fiel. Der detaillierte Unfallhergang ist derzeit noch Gegenstand von Ermittlungen. Die Crew des Schiffs schlug sofort Alarm und zog die Pensionistin aus dem Wasser.
Die Rettung reanimierte die Frau noch an Ort und Stelle, doch jede Hilfe war vergebens: Die Deutsche verstarb noch am Unfallort.
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