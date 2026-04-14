Deutsche stürzt über Steg ins Wasser – tot!

Drama an der Donau kurz vor der Abfahrt eines Kreuzfahrtschiffes! Eine etwa 80-jährige deutsche Touristin stürzte am Dienstagmittag beim Betreten des Schiffs aus bislang ungeklärter Ursache ins Wasser. Die Crew konnte sie zwar noch aus dem Fluss ziehen, doch für die Frau kam jede Hilfe zu spät.