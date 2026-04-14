Kaputte Landesstraßen: Zu wenig Geld für Sanierung

Mehr sanieren, weniger neu bauen: Der oberösterreichische Landesrechnungshof (LRH) drängt nach einer Initiativprüfung auf ein Umdenken bei den Landesstraßen. Das aktuelle Budget reiche nicht aus, um den Zustand des rund 6000 Kilometer langen Netzes zu halten. Konkret investierte das Land zwischen 2020 und 2025 jährlich 34,3 Millionen Euro in die Erhaltung. Laut LRH wären jedoch mindestens 60 Millionen Euro pro Jahr notwendig – und zwar über die kommenden zehn Jahre.