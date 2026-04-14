Schlank im Liegen? Expertin klärt auf

EMS verspricht Muskelaktivierung und Körperformung mit minimalem Zeitaufwand und wird deshalb immer häufiger als Alternative zu klassischen Trainingsmethoden beworben. Doch immer wieder taucht die Frage auf, ob man damit tatsächlich „im Liegen abnehmen“ kann. Petra Schultes ist die Entwicklerin der kabellosen Trockenelektroden-EMS-Systeme und ordnet die Methode fachlich ein. Im Mittelpunkt stehen dabei Home-EMS-Anzüge für den Einsatz zuhause.