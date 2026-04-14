EMS verspricht Muskelaktivierung und Körperformung mit minimalem Zeitaufwand und wird deshalb immer häufiger als Alternative zu klassischen Trainingsmethoden beworben. Doch immer wieder taucht die Frage auf, ob man damit tatsächlich „im Liegen abnehmen“ kann. Petra Schultes ist die Entwicklerin der kabellosen Trockenelektroden-EMS-Systeme und ordnet die Methode fachlich ein. Im Mittelpunkt stehen dabei Home-EMS-Anzüge für den Einsatz zuhause.
„Abnehmen ohne Bewegung“ klingt verlockend, sorgt aber gleichzeitig für Skepsis. Elektromuskelstimulation wird in der öffentlichen Wahrnehmung häufig missverstanden oder bewusst überzeichnet dargestellt. PSthetik – Petra Schultes Ästhetik setzt daher gezielt auf Aufklärung statt auf plakative Werbeversprechen. EMS ist kein Studio-Training, sondern die Anwendung eines eigenen, kabellosen EMS-Systems zuhause, das sich unkompliziert in den Alltag integrieren lässt. Die von Petra Schultes entwickelten Home-EMS-Anzüge mit Trockenelektroden und App-Steuerung ermöglichen Nutzung ohne Fitnessstudio-Abonnement, ohne Kabel und ohne zusätzlichen Aufwand. Entscheidend ist eine realistische Erwartungshaltung. Genau hier beginnt seriöse Beratung.
Was bewirkt EMS im Körper?
EMS arbeitet mit gezielten elektrischen Impulsen, die kontrollierte Muskelkontraktionen auslösen. Dabei werden nicht nur oberflächliche, sondern auch tieferliegende Muskelgruppen aktiviert, die im Alltag oft kaum beansprucht werden. Petra Schultes Ästhetik bietet EMS-Anzüge gezielt zur Unterstützung von Muskelaufbau, Straffung und funktioneller Körperstabilität. Durch die Aktivierung mehrerer Muskelgruppen gleichzeitig kann der Energieverbrauch ansteigen. Eine Gewichtsreduktion entsteht immer im Zusammenspiel mit Bewegung, Ernährung und Lebensstil. Genau diese Einordnung ist Teil der fachlichen Aufklärung bei Petra Schultes Ästhetik.
Nachhaltige Körperformung statt schneller Gewichtsverlust
Der Fokus von EMS liegt klar auf Körperformung, Muskelaktivierung und Körperspannung, nicht auf kurzfristigem Gewichtsverlust. Viele Anwender berichten von einem festeren Körpergefühl, besserer Haltung und mehr Stabilität im Alltag. Der kabellose EMS-Anzug, das kleinste Fitnesscenter der Welt für Zuhause, ist dabei bewusst einfach gehalten: klein, leicht, mobil und ohne monatliche Gebühren. Die Systeme sind als Miete, per Ratenzahlung oder als Einmalzahlung erhältlich, was den Einstieg zusätzlich erleichtert. Da die Anwendung alltagstauglich ist, kann sie auch parallel zu gewohnten Tätigkeiten erfolgen, etwa beim Lesen, Aufräumen oder bei leichten Hausarbeiten. Nachhaltige Veränderungen entstehen durch regelmäßige, realistische Nutzung, nicht durch kurzfristige extreme Maßnahmen.
Ehrliche Beratung bei Petra Schultes Ästhetik
Seriosität zeigt sich vor allem in transparenter Kommunikation und technischer Kompetenz. Petra Schultes, Inhaberin von PSthetik – Petra Schultes Ästhetik, ist nicht nur Anbieterin, sondern Entwicklerin einer neuen Generation kabelloser Home-EMS-Systeme mit Trockenelektroden und Gratis-App. Dieser Ansatz hebt sie klar von Studio-Konzepten, Franchise-Modellen und reinen Geräte-Wiederverkäufern ab. EMS wird dort eingesetzt, wo es sinnvoll und zielführend ist – als einfaches, sicheres Werkzeug für zuhause, nicht als leeres Versprechen.
Mehr Fakten zu EMS-Training für Zuhause, Muskelstimulation und moderner Körperformung mit Petra Schultes unter petraschultes.com.
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